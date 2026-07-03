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Ödemiş'te devrilen traktörün 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te devrilen traktörün 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi. Yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

A.C.Ö'nün (16) kullandığı traktör, Mescitli Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan A.C.Ö, buradan İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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