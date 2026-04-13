İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve bebeği yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda anne Yasemin G. ve 6 aylık bebeği Eflin G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ferdi G. (44) yönetimindeki 35 AFZ 950 plakalı otomobil, Emirli Mahallesi yolunda Rıza D'nin (44) kullandığı 16 HDZ 55 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 35 AFZ 950 plakalı otomobildeki Yasemin G. (41) ve 6 aylık bebeği Eflin G. yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp