İzmir'de hafif ticari araç, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dincer Y. (53) idaresindeki 35 AB 255 plakalı hafif ticari araç, Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisinde sollama yapmak isterken önce karşı yönden gelen Ecevit B. (51) yönetimindeki 35 APT 123 plakalı otomobile, ardından aynı istikamette S.A. idaresindeki 16 Z 1393 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Dincer Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Halil Z. (74), diğer sürücü Ecevit B. ve eşi Kadriye B. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Dincer Y, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
