Ödemiş'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ödemiş ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seval Ö. ( 46) yönetimindeki 35 ZIP 97 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında, İsa Okumuş (56) idaresindeki 35 AOS 082 plakalı minibüsle ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Melahat Ö, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel