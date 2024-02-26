Ödemiş'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında, Anafartalar Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli motor çarpıştı. Kazada elektrik motor sürücüsü ve motorda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anafartalar Mahallesi Bilgi Sokak'ta Mustafa Ö. yönetimindeki 35 ZPM 07 plakalı otomobil, Eren Ç. yönetimindeki elektrikli motorla çarpıştı. Çarpışma sonucunda elektrik motor sürücüsü ile motorda bulunan Sinem K yaralandı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.