Ödemiş-İzmir yolunda su baskınları ulaşımı aksattı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gün boyu süren şiddetli yağış nedeniyle Ödemiş- İzmir kara yolunun bir bölümü suyla kaplandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolunun Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan bölümünde su birikintileri oluştu.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar, çevredekilerin yardımı ve çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Bazı sürücülerin ise traktör yardımıyla araçlarını kurtardığı görüldü.

Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.