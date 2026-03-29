Haberler

Ödemiş-İzmir yolunda su baskınları ulaşımı aksattı

Ödemiş-İzmir yolunda su baskınları ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devam eden sağanak yağışlar sonucu bazı yollar suyla kaplandı. Mahsur kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gün boyu süren şiddetli yağış nedeniyle Ödemiş- İzmir kara yolunun bir bölümü suyla kaplandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolunun Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan bölümünde su birikintileri oluştu.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar, çevredekilerin yardımı ve çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Bazı sürücülerin ise traktör yardımıyla araçlarını kurtardığı görüldü.

Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'da patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na en büyük tokadı halk attı

Otel odasında basılan başkana en büyük tokadı halk attı

Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
Silahıyla oynayan güvenlik görevlisi müşteriyi vurdu

Şaka gibi ama değil! Silahıyla oynarken faciaya yol açtı