İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve parasını alarak dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ödemiş ilçesinde 27 Ekim'de bir kişiye telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtan şüpheliler, adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini bu durumdan kurtarmak için elindeki para ve altınları vermesini istedi. Bunun üzerine evine gelen şüphelilere yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve parasını veren vatandaş, bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı ve birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında, dün Gaziemir ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı