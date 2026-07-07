İzmir'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan Mustafa İltaş (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü A.B. ise taburcu edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ovakent Mahallesi girişinde 3 Temmuz'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan Mustafa İltaş (25), İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan sürücü A.B'nin (21) ise Ödemiş Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaza
İzmir'de A.B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil, 3 Temmuz'da Ovakent Mahallesi girişinde yol kenarındaki ağaca çarpmış, yaralanan sürücü ile Mustafa İltaş, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Yaralılardan İltaş, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.