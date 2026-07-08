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İzmir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından sürücü tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa İltaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü A.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ovakent Mahallesi'nde 3 Temmuz'da A.B. yönetimindeki 35 AH 5272 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpmasının ardından araçta bulunan Mustafa İltaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaza

İzmir'de A.B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil, 3 Temmuz'da Ovakent Mahallesi girişinde yol kenarındaki ağaca çarpmış, yaralanan sürücü ile Mustafa İltaş, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İltaş, 7 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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