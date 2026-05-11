Ödemiş'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu M.Q'nün (24) kullandığı plakasız motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde S.Y'nin (43) kullandığı 09 ADH 835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve F.Y. (80) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp