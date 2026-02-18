Ödemiş'te öğrenciler güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Güvenli internet güvenli gelecek" projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere güvenli internet kullanımını anlatan polisler, siber zorbalık ve teknoloji bağımlığı konularında bilgiler verdi, broşür dağıttı.