Ödemiş'te öğrenciler güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. 'Güvenli internet güvenli gelecek' projesi kapsamında siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgiler verdiler.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Güvenli internet güvenli gelecek" projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere güvenli internet kullanımını anlatan polisler, siber zorbalık ve teknoloji bağımlığı konularında bilgiler verdi, broşür dağıttı.
Kaynak: AA " / " + Turgay Konuralp -