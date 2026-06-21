Ödemiş'te motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Mert B. idaresindeki 35 CAF 823 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Y'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp