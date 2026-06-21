Haberler

Ödemiş'te motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Mert B. idaresindeki 35 CAF 823 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Y'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı