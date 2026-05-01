Ödemiş'te motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ödemiş-Kiraz kara yolunda Halil M. (16) yönetimindeki 35 BUL 436 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki Enes K. (16) sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp