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Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Sürücüler Yaralandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kazada yaralananlar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö. (34) yönetimindeki tescilsiz motosiklet Bademli Mahallesi Kervan yaylası mevkisinde Y.H. (49) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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