Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Metin Genç (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Dereuzunyer Mahallesi Rahmanlar Barajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre H.D. (23) yönetimindeki 35 AHS 710 plakalı kamyon, karşı yönden gelen H.E.'nın (16) kullandığı 35 CHF 012 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasındaki Metin Genç, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.E., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Metin Genç ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Genç, bugün hayatını kaybetti. Genç'in Büyük Birlik Partisi (BBP) Ödemiş İlçe Başkanı Murat Cansız'ın yeğeni olduğu öğrenildi. H.E.'nin tedavisi sürürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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