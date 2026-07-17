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İzmir'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İzmir'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

M.H. (34) yönetimindeki 45 AEB 566 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi çevre yolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritte sürüklenerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.H. ile hamile eşi M.H. (27), çocukları U.H. (4), M.E.H. (4) ve A.H. (6) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.H. işlemlerinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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