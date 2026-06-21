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Kına gecesinde kalabalığa pompalı tüfekle ateş açıldı: 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

Kına gecesinde kalabalığa pompalı tüfekle ateş açıldı: 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kına gecesinde pompalı tüfekle kalabalığa ateş açan saldırgan, 14 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne, eşi dahil 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (14) hayatını kaybetti, şüphelinin eşi de dahil 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan E.D., jandarma tarafından kırsal alanda yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.'ye (72) isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

Şüpheliyi sorguya alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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