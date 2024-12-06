Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Ödemiş'teki Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu'nda, Ödemiş Kızılay Merkezi öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Veliler ve vatandaşlar kampanyaya destek verdi.
Ödemiş'teki Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Ödemiş Kızılay Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına veliler ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyaya destek veren velilerden Emre Bıçaklı her yıl düzenlenen kampanyaya destek vermek için veliler olarak gayret gösterdiklerini belirtti.