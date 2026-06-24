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İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün deterjan içen 2 yaşındaki oğlunu hastaneye yetiştirmek için yola çıktığı öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ebubekir Sırımlı yönetimindeki 09 RZ 462 plakalı kamyonet, Zafer Mahallesi Tekstil Kavşağı'nda, Mehmet Sarıkaya (43) idaresindeki 35 ZOH 06 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet ile eşi Ayşen Sarıkaya (41), Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Sırımlı'nın, evde deterjan içen 2 yaşındaki oğlunu hastaneye yetiştirmek amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun midesinin yıkandığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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