Haberler

İzmir'de eski sevgilisini darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ödemiş'te eski sevgilisi Fatma Kara'yı darbederek öldüren O.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık, ağır hakaretler sonucu cinnet geçirdiğini öne sürdü. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.G, maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık O.G, cinayet günü Kara'nın ağır hakaretleri karşısında kendini kaybettiğini savunarak, "Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından tanık beyanları dinlendi.

Mahkeme başkanı, O.G'nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), eski sevgilisi Fatma Kara (27) ile sokakta tartışmış sonra darbetmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara'nın ölümüyle ilgili sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor

Trump Air Force One ile dönmüyor! Üst üste sorulunca nedenini açıkladı