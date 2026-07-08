İzmir'de eski sevgilisini darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.G, maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık O.G, cinayet günü Kara'nın ağır hakaretleri karşısında kendini kaybettiğini savunarak, "Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından tanık beyanları dinlendi.

Mahkeme başkanı, O.G'nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), eski sevgilisi Fatma Kara (27) ile sokakta tartışmış sonra darbetmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara'nın ölümüyle ilgili sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.