İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hayati Şahin, tarlada çapa yaparken yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i traktörün altından çıkardı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayati Şahin'in (68) kullandığı 45 ANY 311 plakalı traktör, Mursallı Mahallesi'nde tarlada çapa işlemi yaparken yamaçtan devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Şahin'i bulunduğu yerden çıkardı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp