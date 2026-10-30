Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve konserle kutlandı

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve konserle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile çok sayıda vatandaş katıldı, ardından konser verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüşün ardından konser verildi.
Kaynak: AA