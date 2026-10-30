Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve konserle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile çok sayıda vatandaş katıldı, ardından konser verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda belediye bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Ödemiş Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından konser verildi.

Kaynak: AA
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı

Mazhar Alanson'un eşi hastalığını açıkladı
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarına çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek