Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş'i ziyaret etti - Haberler

Ziyaretle ilgili bilgi paylaşan Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş şunları kaydetti: "Yerelde bölge halkımızın ticari faaliyetlerini ve bu faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek konular üzerinde konuşuldu. Özellikle yıllardır çözüme kavuşmayan hem ticari hem de sosyal açıdan bölgemizi olumsuz etkileyen yol çalışmaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İlçedeki imar çalışmalarında yaşanılan aksaklıklar ve bu konuda inşaat firmalarımızın sıkıntı yaşayarak projelerinde gecikmelerin meydana geldiğini dile getirdik. Yenilenebilir enerjinin öneminin arttığı bu dönemde de Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili yönetmelik ve uygulamalarda meydana gelen aksaklıkları ilettik. Üyelerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek ve ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayabilmek için görüşlerimizi çözüm önerilerimiz ile birlikte aktadır. Birlikte ortak yapılabilecek çalışmalara her zaman destek vereceğimizi dile getirdik."

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı da ziyaretle ilgili şunları söyledi: "Ticaret odamızı, yürütme kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz aylarda yapılan oda seçimlerinin ardından yaptığımız ziyaretler devam edecek. Ziyaretlerle ilgili bilgi paylaşımlarını yapmaya devam edeceğiz."

ÖDEMİŞ'İN 10 YILLIK YOL ÇİLESİ ARTIK BİTMELİ

Ödemiş Ticaret Odası Başkan'ı Rıfat Eriş, yaklaşık 10 yıldır süren çevre yolu çilesinin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek şu açıklamaları yaptı: " Ödemiş, Beydağ ve Kiraz bölgesi olarak tarım ve hayvancılığa dayalı ciddi bir üretim potansiyelimiz bulunmakta. İçinde bulunduğumuz bu dönem de yeni mahsul ekiminin olduğu bir dönem. Özellikle ekimin ve dikimin olduğu böyle zamanlarda bölgemizin trafik yoğunluğu daha da artıyor. Hayvancılıkta da Ödemiş, Beydağ ve Kiraz'a, Tire ve Bayındır'ı da dâhil ettiğimizde günlük ortalama 3600 ton süt üretimi ile Türkiye'nin %15'lik sütünü üretiyoruz. Çiftliklerden toplanan sütler önce ara tahliye yolları ile süt toplama merkezlerine getiriliyor, daha sonrasında ulusal firmalara sevk ediliyor. Her gün düzenli olarak yapılan bu sevkiyatları göz önünde bulundurduğumuzda yollarda ciddi bir trafik oluşmakta. Mahsul ekim ve söküm zamanlarını da düşündüğümüzde kamyon ve traktörler de bu trafiğe dahil olmakta. Böyle zamanlarda on sene önce başlayan ana yolun henüz bitirilmemiş olması tüm Ödemiş, Kiraz ve Beydağ halkı için çile haline dönüşmekte. Türkiye'deki diğer il, ilçe ve bölgelere baktığımızda özellikle Ödemiş nüfusundan daha küçük yerleşim yerlerinde bile bölünmüş ve kaliteli yollar görebiliyoruz. Yolun medeniyet olduğunu, sosyal kültürel ve ticari faaliyetlerde önemli olduğunu düşündüğümüzde Ödemiş ve çevresinin ulaşım konusundan mahrum bırakılmasını da Ödemiş'teki bütün kurumların eksikliği olarak görüyorum. Ödemiş ulaşım konusunda ana arterler üzerinde olmasa da tarım ve hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi. Bu temelde de ticari faaliyetlerimize devam edebilmek ve gelişebilmemiz için de Ödemiş'teki bütün kurumların ortak hareket etmesi ve bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde gıda üretiminin arttığını da göz önünde bulundurduğumuzda on sene önce yapımına başlanan bu yolun bitirilmesi gerekli hale gelmiştir. Ayrıca bu yollar bölge halkının düzenli kullandığı yollar olup zaman içinde de birçok kazalar meydana gelerek can ve mal kayıplarına da yol açmıştır. Bütün bu durumlar değerlendirilerek yol çalışmalarının hızlanıp tamamlanması için Ödemiş 'teki bütün kurumları hassasiyete davet ediyorum."

