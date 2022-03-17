Ödemiş Belediye Meclisi'nden Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış

Ödemiş Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında İYİ Partili meclis üyesi Süleyman Gökhan Kara'nın, Ödemiş Belediye Meclisi üyelerinin gönüllülük esasıyla Mart ayı meclis toplantısı huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlaması önerisi oybirliği ile kabul edilmişti.

Mart ayı olağan meclis toplantısının huzur hakları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü öncesi Ödemiş Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırıldı.

"Gurur duyduk"

Ödemiş Belediye Meclisi'nin bu güzel birlikteliğe imza atmasının onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bugün Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde meclis toplantılarımızı huzur ve güvenlik içerisinde yapıyorsak, bayramlarımızı kutlayabiliyorsak sınırlarımızda hepimiz için nöbette olan güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Yurt sevgisinin ve fedakarlığın eşsiz abidesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü öncesi meclis üyemiz Süleyman Gökhan Kara'nın önerisi ile meclis üyelerimizle birlikte hepimizi gururlandıran bir karara imza attık. Mart ayı olağan meclis toplantısının huzur haklarının şehitlerimizin emanetleri olan yakınlarına ve gazilerimize büyük destek sunan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfımıza bağışladık. Bu kararda yüreği olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kalbimiz her zaman askerimizle ve polisimizle. Bu vesileyle vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

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