Odatv Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek Hayatını Kaybetti

Odatv Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

68 kuşağının önemli isimlerinden Odatv Ankara Haber Müdürü ve gazeteci Hikmet Çiçek, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Devrimci mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Çiçek, 14 yıl hapiste kaldı ve birçok dergide muhabirlik ve yöneticilik yaptı.

(ANKARA) - Türkiye'nin devrimci mücadelesinin ve basın tarihinin önemli isimlerinden Odatv Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek, hayatını kaybetti.

68 kuşağının ön saflarında yer alan Odatv Ankara Haber Müdürü gazeteci ve yazar Hikmet Çiçek, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Çiçek,1949 yılında Ankara'da doğdu. 1968 sonrasında devrimci gençlik mu¨cadelesine katıldı. DEV-GENÇ u¨yesi oldu. Aydınlık dergisinin ikiye bölu¨nmesi su¨recinde Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) saflarında yer aldı.

12 Mart 1971 döneminde, SBF Basın ve Yayın Yu¨ksek Okulu öğrencisiyken, o dönemde devrimci çevrelerde "Basın Yayın Komu¨nu¨" olarak adlandırılan, BYYO'lu öğrenciler (Aktan İnce, Aydın Çubukçu, Yaşar Ayaşlı) ve diğer arkadaşları Ertan Gu¨nçiner, Erhan Erel, Fatih Öktu¨lmu¨ş, Osman Yaşar Yoldaşcan vb. ile İzmir'den Denizli'ye giden Ziraat Bankası aracı soygununa katıldı. "Anayasayı ihlal" iddiasıyla idam talebiyle yargılandı. 14 yıl 4 ay hapiste kaldıktan sonra 1986 yılında tahliye oldu.

Çiçek daha sonra, 2000'e Doğru, Yu¨zyıl, Siyah-Beyaz ve Aydınlık dergilerinde ve gazetelerde muhabirlik, haber mu¨du¨rlu¨ğu¨, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulundu.

2008 yılında Ergenekon tertibinde yeniden hapse girdi. 6 yıl Silivri Cezaevi'nde kaldı. 20 yılı aşan hapislik su¨reciyle cezaevinde en çok kalan devrimciler arasında olan Hikmet Çiçek'in İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Hangi Hizbullah, Dr. Bahattin Şakir, Ergenekon Tertibinde Gizli Tanıklar, Ben Veli Ku¨çu¨k, Devrimci Portreler- 68'in 50. Yılı ve Nazım'ın Harp Okulu ve Donanma Davaları adlı kitapları bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.