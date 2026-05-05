Haberler

Ocha: Gazze'de Uzuvlarını Kaybeden Filistinlilere Yönelik Protez Hizmetleri Yetersiz

Ocha: Gazze'de Uzuvlarını Kaybeden Filistinlilere Yönelik Protez Hizmetleri Yetersiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de uzuvlarını kaybetmiş kişilere yönelik protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de uzuvlarını kaybetmiş kişilere yönelik protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

OCHA'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, ortaklarının bildirdiğine göre 2023 yılının ekim ayından bu yana yeni ampüte olan binlerce kişi de dahil olmak üzere, bölgede 6.600'den fazla kişinin protez ve rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu bakıma ihtiyaç duyan her beş kişiden birinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, bu hizmetleri veren sadece 8 protez teknisyeni bulunduğuna dikkat çekildi.

OCHA, ortaklarının verdiği bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, "Ciddi düzeydeki uzman eksikliği ve protez malzemelerinin girişinin kısıtlanması nedeniyle, ampüte olan başka kişiler olmasa bile günümüzdeki ihtiyacın karşılanması 5 yıl veya daha uzun sürebilir. Uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyuluyor. Atölye kapasitesinin artırılması ve İsrailli yetkililerin hala kısıtlama uyguladığı protez malzemelerinin engelsiz girişinin sağlanması da gerekiyor" denildi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı