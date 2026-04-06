Obrukla oluşan Sızır Şelalesi, son yağışlarla coştu

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde obruk çöküntüsü sonucu oluşan Sızır Şelalesi, yağışlarla birlikte son 20 yılın en coşkun halini aldı. Şelaleyi görmek isteyen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan ve 1950'li yıllarda bir obruk çöküntüsü sonucu bugünkü formunu alan Sızır Şelalesi, son yılların en görkemli dönemini yaşıyor. Bölgedeki yoğun yağışların ardından Göksu, Kumartaş ve Ayanözü derelerinin sularıyla beslenen şelale, coştu.

22 METREDEN 7 FARKLI DÜŞÜŞ

1350 rakımda konumlanan ve 22 metre yükseklikten dökülen şelale, 7 ayrı noktadan süzülen sularıyla Anadolu'nun en etkileyici doğal alanlarından biri olma özelliği taşıyor. Yağışlarla birlikte son 20 yılın en coşkun halini alan şelale, çok sayıda ziyaretçi çekmeye başladı. Obruk şelalesi olma özelliğiyle benzerlerinden ayrılan doğa harikası şelale, dökülen sularının çıkardığı yüksek ses ile de dikkat çekti. Şelalenin son yılların en yüksek akış düzeyine ulaştığını duyan doğaseverler, bölgeye akın etti. Ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, uzun zamandır şelaleyi ilk kez bu kadar coşkulu gördüklerini belirterek, tüm doğa tutkunlarını bu manzarayı yerinde görmeye davet etti.

'MUAZZAM BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR'

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketine dönen emekli Nafiz Köse, "Yaklaşık 30 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra köyüme döndüm. Şelaleyi ziyarete geldim. Şelalede sanırım son 10-15 yılın en şiddetli akışı oldu. Bu sene mükemmel bir kar yağdı. Yaylalarımızda yoğun yağışlar olmasından dolayı şelalemiz şu anda mükemmel akıyor. Sivas'ın yanı sıra Kayseri, Yozgat gibi yakın şehirlerdeki vatandaşlarımızın da mutlaka buraya gelip şelaleyi görmelerini isterim. Gerçekten mükemmel bir şelale" dedi.

Yozgat'ta öğretmenlik yapan Mustafa Temur ise şelaleyi yılda 2-3 kez ziyarete geldiklerini belirterek, "Farklı dönemlerde buraya gelip bakarız. Ziyaret eder, suyun debisine bakarız. Şu anda debi yükselmiş. Doğal güzelliği artmış. Gerçekten etkileyici, muazzam bir görüntüsü var. Bu coğrafyadaki insanların gerçekten gelip görmesi, bakıp, vakit geçirmesi gereken bir yer. Tüm coğrafyamızdaki insanlara gelmelerini tavsiye ederim. Biz de ailemizle geldik. Her yıl mutlaka 2-3 kez ziyaret ederiz. Suyu ilk kez bu kadar yoğun görüyorum. Gerçekten debisi çok artmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı