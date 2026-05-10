Adana'da şelaleye giren zihinsel engelli genç boğuldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi'ne giren 30 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve Uyanık'ın cesedine ulaşıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi'ne giren zihinsel engelli genç, boğularak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, şelaleye giren zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30), bir süre sonra suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Uyanık'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tuğba Kan