Nusaybin Kaymakamı Çakır, yapımı süren ilkokul inşaatını inceledi

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ilçede yapımı devam eden 12 derslikli Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ilçede yapımı devam eden 12 derslikli Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Fırat Mahallesi'nde hayırsever Bilgin ailesi tarafından yaptırılan okul inşaatını kurum müdürleri ile gezen Çakır, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemede, okulun fiziki donanımı ve sosyal alanlarına ilişkin planlamalar değerlendirildi. Okulun tamamlanmasının ardından öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmasının hedeflendiği bildirildi.

Çakır, yatırımın ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
