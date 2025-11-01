Haberler

Nusaybin Kaymakamı Abdurrahim Akçay'ı Doğum Gününde Ziyaret Etti

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve ona sağlıklı bir yaşam diledi.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kaymakam Çakır, ziyarette Akçay'ın doğum gününü kutlayarak, yakından ilgilendiği Akçay'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Çakır, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Akçay ve ailesi de Kaymakam Çakır'a teşekkür etti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
