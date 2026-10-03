Nusaybin'de yol çalışmasında ölen işçi Zana Çelik toprağa verildi

Nusaybin'de yol çalışmasında ölen işçi Zana Çelik toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi Zana Çelik'in cenazesi toprağa verildi. Çelik (37) için Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde cenaze namazı kılındı, cenazesi Hacılar Mezarlığı'nda defnedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi Zana Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çelik (37) için Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Çelik'in cenazesi, daha sonra Hacılar Mezarlığı'nda defnedildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, dün Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Çelik'e, ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.
Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, hafif ticari araçtaki Mustafa S. (21) ve Zarav A. (15) yaralanmıştı.