Nusaybin'de Yeşilkent Mahallesi'ne merkezi hoparlör sistemi kuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'ne merkezi hoparlör sistemi kuruldu.

Yeşilkent Mahallesi'nde ezan sesini duyamadıklarını belirten vatandaşların talepleri muhtar Mehmet Selim Demirtaş tarafından İlçe Müftülüğüne iletildi.

Yürütülen çalışma kapsamında mahalledeki bir binanın terasına merkezi hoparlör sisteminin kurulumu yapıldı.

Muhtar Demirtaş, kurulan sistem sayesinde mahalle sakinlerinin ezan sesini duymaya başladığını belirterek, "Bu hizmette başta İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkür ederiz." dedi.