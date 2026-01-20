Nusaybin'de Yaban Domuzları Ekili Araziye Zarar Verdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında yaban domuzu sürüleri ekili arazilere girerek çiftçilerin ürünlerine zarar vermekte. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgelerde ekili arazilere giren yaban domuzu sürüleri çiftçilerin ekinlerine zarar verdi.
Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınıra bitişik alanlarda bulunan ekili arazilere giren domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüleri çiftçilerin ekinlerine zarar verdiği anlar yer aldı.
Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel