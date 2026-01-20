Haberler

Nusaybin'de Yaban Domuzları Ekili Araziye Zarar Verdi

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında yaban domuzu sürüleri ekili arazilere girerek çiftçilerin ürünlerine zarar vermekte. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınıra bitişik alanlarda bulunan ekili arazilere giren domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüleri çiftçilerin ekinlerine zarar verdiği anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
