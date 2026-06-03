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Mardin'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki un yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, dorsede ve yükte hasara yol açtı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nusaybin-Kızıltepe kara yolunun Nusaybin Devlet Hastanesi mevkisinde, dün gece sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, un yüklü aracı yol kenarına park ederek tırın çekici kısmını dorseden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, aracın dorsesinde ve yükünde zarara neden oldu.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
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