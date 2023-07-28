Nusaybin'de su tankerinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.