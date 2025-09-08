Haberler

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, kırsal Duruca Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin kırsal Duruca Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.İ. (30) ve H.F. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

