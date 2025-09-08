Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin kırsal Duruca Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.İ. (30) ve H.F. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.