Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Söğütlü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Erkan Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybetti, Muratcan A. (26) ve Kadircan Ş. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur