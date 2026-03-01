Nusaybin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, çarpışmamak için kaldırıma çıkan hafif ticari araçla yaptığı manevra sonucu devrildi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanarya Sokak'ta, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç, çarpışmamak için yaptıkları manevra sonucu kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaldırıma çıkan hafif ticari araçta da hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihat Şayık