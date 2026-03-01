Haberler

Nusaybin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Nusaybin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, çarpışmamak için kaldırıma çıkan hafif ticari araçla yaptığı manevra sonucu devrildi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kanarya Sokak'ta, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç, çarpışmamak için yaptıkları manevra sonucu kaldırıma çıktı.

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaldırıma çıkan hafif ticari araçta da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek