Nusaybin'de Kitap Fuarı Açıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Nusaybin Kaymakamlığınca Mitanni Kültür Merkezi'nde organize edilen fuar, ziyaretçilerini ağırladı.

Kaymakam Evren Çakır, fuarın ilçeye katkı sağlayacağını söyledi.

Çakır, "Bir toplumun gerçek zenginliği düşünen, okuyan ve üreten insanlarda saklıdır. 30 Kasım'a kadar devam edecek fuarımızın, ilçemizin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Bazı yazarların okurlarıyla buluştuğu fuarda müzik ve şiir dinletisi sunuldu.