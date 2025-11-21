Haberler

Nusaybin'de Kitap Fuarı Açıldı

Nusaybin'de Kitap Fuarı Açıldı
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarı, ziyaretçilerini ağırladı. Kaymakam Evren Çakır, fuarın ilçenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Nusaybin Kaymakamlığınca Mitanni Kültür Merkezi'nde organize edilen fuar, ziyaretçilerini ağırladı.

Kaymakam Evren Çakır, fuarın ilçeye katkı sağlayacağını söyledi.

Çakır, "Bir toplumun gerçek zenginliği düşünen, okuyan ve üreten insanlarda saklıdır. 30 Kasım'a kadar devam edecek fuarımızın, ilçemizin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Bazı yazarların okurlarıyla buluştuğu fuarda müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

