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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektar meşelik alan zarar gördü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektar meşelik alan zarar gördü.

Nurdağı Sakçagözü Mahallesi Beydilli mevkisindeki zeytin bahçesinde çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Kartal Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 belediye su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Jandarmanın çevrede önlem aldığı yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter ile hava desteği de sağandı.

Havadan ve karadan 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 20 hektar meşelik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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