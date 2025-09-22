Haberler

Nurdağı'nda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.A. (42) idaresindeki 72 EP 627 plakalı tır, Karşıyaka Mahallesi'nde manevra yaparken A.K'nin (20) kullandığı 46 AAF 475 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki yolcu N.K. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.