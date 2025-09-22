Nurdağı'nda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İ.A. (42) idaresindeki 72 EP 627 plakalı tır, Karşıyaka Mahallesi'nde manevra yaparken A.K'nin (20) kullandığı 46 AAF 475 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki yolcu N.K. (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel