Haberler

Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abdurrahman Y. idaresindeki 33 BTD 28 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri civarında, Ali Ö. yönetimindeki 54 TA 237 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin S. (72) ve Fatma S'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Abdurrahman Y. ile araçta bulunan Şenay Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Misafir olarak gittikleri evde gelin görümce birbirini bıçakladı
Cem Yılmaz'a dilenciden beddua şoku

Cem Yılmaz'a sokak ortasında büyük şok: Allah belanı versin!
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

Montuna sakladığı silahı çıkardı, müşteriler varken kurşun yağdırdı