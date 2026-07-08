Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tandırlı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar meşelik alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tandırlı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz