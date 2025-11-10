Nuray Özler Yolcu'nun 'Ansız Anda' Sergisi ArtHan Galeri'de

Nuray Özler Yolcu'nun "Ansız Anda" sergisi, Karaköy'deki ArtHan Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçının dönemsel üretimlerini bir araya getirdiği sergi 15 Kasım-4 Aralık'ta görülebilecek.

Eserlerinde zamanı ölçülebilir çizgisel süreçten çıkarıp, varoluşun deneyimlenen boyutuna odaklanan sanatçı, tuvalin sabit yüzeyinde ve pentürün katmanlarında belleğin kalıcı izini sürerken şeffaf malzemeler, ışık ve gölgeler aracılığıyla hayatın geçici doğasını hissettirmeyi hedefliyor.

Bulgaristan Kırcaali'de 1983'te dünyaya gelen Nuray Özler Yolcu, 2001'de Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun oldu ve ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünü bitirdi. Sanatçı, Devrim Erbil, Aydın Ayan, Yalçın Karayağız ve Mustafa Orkun Müftüoğlu atölyesine katıldı ve İrfan Okan'dan litografi eğitimi aldı.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok kişisel ve karma sergiye katılan Yolcu, 2009'dan itibaren İstanbul Karaköy'deki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.