Nuray Anne, 30 Yıldır Sokak Köpeklerini Besliyor

Nuray Anne, 30 Yıldır Sokak Köpeklerini Besliyor
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Nevşehir'de yaşayan Nuray Timuroğlu, 30 yıldır sokak hayvanlarına örnek bir sevgi ve özveriyle bakıyor. Kendi imkanlarıyla yaptığı barınaklarda köpekleri besleyen Timuroğlu, toplumda hayvan sevgisinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Sokak köpeklerinin Nuray annesi, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Nuray Timuroğlu 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Ürgüp ilçesinde ikamet eden Timuroğlu; kuzenine ait olan boş araziye kendi imkanları ile köpek barınakları yaptı. Timuroğlu ayrıca sokak hayvanlarına her gün su, mama ve yemek veriyor. Timuroğlu yaptığı açıklamada; "Kuzenimin mülküne böyle köpek barınakları yaptık. 30 yıldır da burada köpekleri besliyorum. Çocukluğumda da bizim kedi ve köpeklerimiz vardı. Bu güne kadar onlara bakmaktan hiç vazgeçmedim. Onlarsız bir gün geçirmedim. Bu işi devamlı yapıyorum ve ölene kadar da yapacağım. Hayvanları sevmek, beslemek hoşuma gidiyor. Bazı insanlar çok acımasız davranıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. İstiyorum ki herkes aç hayvanları doyursun, baksın, sevsin, başını okşasın. Ama insanlar bunu yapmıyor" dedi. Karnı tok olan hiçbir hayvanın saldırgan olmadığını söyleyen Timuroğlu "Bu hayvanlarında sevgiye ihtiyacı var. Hayvanların tedavi edici özellikleri var. Hayvan seven çocuklar asla suç işlemiyor. Bu insan psikolojisinde çok önemli" şeklinde konuştu.

Köpekler için evinde makarna bile pişirdiğini ifade eden Timuroğlu; "Mamaları taksitle alıyorum. Ayrıca bir fırından gülük yüz tane bayat ekmek temin ediyorum. Dönercilerden lavaş ekmeği alıyorum. Zaman zaman süt veriyorum. Hayvanları bu şekilde beslemeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Güncel
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