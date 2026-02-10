Avustralyalı yetkili Malik, polisin sert müdahalesi nedeniyle NSW eyaleti Başbakanı'nın özür dilemesini istedi

Avustralya'da hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Aftab Malik, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti nedeniyle düzenlenen protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası New South Wales (NSW) eyaleti Başbakanı Chris Minns'in Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Malik, NSW polisinin Sydney'de namaz kılan Müslümanlar dahil göstericilere sert müdahalede bulunmasına ilişkin, SBS News'e açıklamada bulundu.

"Polisin sessiz, tehdit içermeyen ve barışçıl bir şekilde ibadet eden insanları dağıtmasını, yumruk atmasını ve yere fırlatmasını haklı çıkaracak hiçbir şey olmadığını" vurgulayan Malik, polisin yaşananların "kışkırtılmamış, gereksiz ve orantısız" olduğunu kabul etmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Malik, bunun kabul edilmemesi halinde, Müslümanlar ile NSW polisi arasındaki ilişkilerin onarılamaz şekilde zarar göreceği yorumunda bulundu.

Malik ayrıca, polisin sert müdahalesi nedeniyle NSW eyaleti Başbakanı Minns'in Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açtı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde NSW polisinin Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.