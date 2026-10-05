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NRC, Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış nedeniyle barınma sorunu yaşadığını bildirdi

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Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış nedeniyle barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Açıklamaya göre kış aylarında 300 bin aile barınma sorunu yaşayacak; insanlar yıpranmış çadırlarda yağmur ve soğukla mücadele edecek.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi.

NRC'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de "sözde ateşkesin" üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'de 1,65 milyon kişinin yaklaşan kış ayları nedeniyle barınma sorunu yaşadığına dikkati çekilen açıklamada, insanların yıpranmış ve hasar görmüş çadırlarda yağmur ve soğukla mücadele edeceği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in yardım malzemesi taşıyan sadece 15 kamyonun geçişine izin verdiği, 500 kamyonun bekletildiği ve bu hızla devam ederse bu kamyonların ancak 7 ayda bölgeye gelebileceği kaydedildi.

Kış aylarında 300 bin ailenin barınma sorunu yaşayacağı vurgulanan açıklamada, "İsrail makamları, dayanıklı barınaklar inşa etmek için gerekli olan kereste, çimento ve sac levha gibi malzemelerin girişini engellemeye devam ediyor. Gazze nüfusunun üçte ikisi yıpranmış çadır ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu durum, insani yardım çalışanlarını, eskimiş çadırları ve brandaları sürekli yenilemek zorunda kaldıkları bitmek bilmeyen bir döngüye hapsediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze'deki insanların yıpranmış çadırlarda bu kışı geçirebilmelerinin imkansız olduğunun ve İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

NRC Gazze Barınma Koordinatörü Nesma Al-Sallaq da kış aylarının siviller için bir kabus olduğunu belirtti.

Nesma Al-Sallaq, şöyle devam etti:

"Aileler, çocuklarını sıcak tutma ve selden koruma konusundaki yoğun endişeleri nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını söylüyor. Düşen her yağmur damlası yüreklerini korkuyla dolduruyor."

Kaynak: AA
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