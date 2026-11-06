Norveçli araştırmacılar Pasifik'te su rengini mikroplastikle ilişkilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Norveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Pasifik Okyanusu'nda plastik atıkların yoğun şekilde biriktiği "Büyük Pasifik Çöp Yığını" ve çevresindeki suların renginin "belirgin şekilde açık mavi ve yeşil tonlarına" dönüşmesinde mikroplastik birikiminin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Norveçli araştırmacılar, okyanus akıntılarının etkisiyle binlerce ton plastik atığın biriktiği ve "Büyük Pasifik Çöp Yığını" olarak adlandırılan bölge ve çevresine ilişkin 20 yıllık uydu kayıtlarını inceledi.

Kuzey Pasifik'teki okyanus sularına ilişkin 2002-2022 dönemini kapsayan 3 ayrı uydu kaydını mercek altına alan araştırmacılar, balık ağları ve gıda ambalajlarının yanı sıra çıplak gözle görülemeyen mikroplastik de barındıran okyanus sularının renginin, "belirgin şekilde açık mavi ve yeşil tonlarına" dönüştüğünü belirledi.

Araştırmacılar, okyanustaki biyokimyasal yapının doğal sebeplere bağlı olarak renk değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde dursa da incelemeler sonucu, sudaki bu değişimin başlıca sebebinin mikroplastik birikimi olma olasılığının 4 kattan fazla olduğunu saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Shea Cheatham, CNN'e yaptığı açıklamada, uydu verisinde gözlemlenen renk değişiminin "yalnızca ve doğrudan" plastik kaynaklı olduğunu kanıtlamak için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları, Nature dergisinde yayımlandı.

Yıllık yaklaşık 13 milyon ton plastik okyanusa karışıyor

Bilim insanları, her yıl yaklaşık 13 milyon ton plastik atığın okyanus sularına karıştığını tahmin ederken bunun küçük bölümüne tekabül eden yaklaşık 250 bin tonun yüzeyde yüzer halde bulunduğunu belirtiyor.

Okyanusa karışan plastik atıklar deniz canlıları tarafından tüketilebiliyor ve besin zinciri boyunca ilerleyebiliyor.

Böylelikle insanların tüketimine sunulan deniz ürünlerinde de tespit edilebilen mikroplastikler, yalnızca okyanus ekosistemini değil insan sağlığını da tehdit edebiliyor.

Kaynak: AA