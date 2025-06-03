Norveç, Uluslararası Araştırmacıları Çekmek İçin Yeni Program Başlattı

Norveç, Uluslararası Araştırmacıları Çekmek İçin Yeni Program Başlattı
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Norveç hükümeti, 2025-2028 yılları arasında toplam 300 milyon Norveç kronu bütçe ile uluslararası araştırmacıları ülkeye çekmeyi amaçlayan bir program başlattı. Araştırma ve Yükseköğretim Bakanı Sigrun Aasland, akademik özgürlüğün zorlukları karşısında Norveç'in proaktif olması gerektiğini vurguladı.

OSLO, 3 Haziran (Xinhua) -- Norveç hükümeti, araştırma sektörünün kalite ve uluslararasılaşma düzeyini artırmak üzere Avrupa dışından deneyimli araştırmacıları Norveç'e çekmeyi amaçlayan yeni bir program başlattı.

Araştırma ve Yükseköğretim Bakanı Sigrun Aasland pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Akademik özgürlüğün tüm dünyada büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu dönemde Norveç proaktif olmalıdır" dedi. Aasland, ABD gibi ülkelerdeki araştırmacıların içinde bulunduğu durum nedeniyle "acilen yetenekli araştırmacıların Norveç'e yerleşerek ülkede çalışmalarını sağlayacak cazip programlar sunulması gerektiğini" sözlerine ekledi.

2025-2028 yılları arasında kullanılmak üzere toplam 300 milyon Norveç kronu (29,8 milyon ABD doları) bütçe tahsis edilecek olan programla araştırmacıların hareketliliğinin artırılması ve Norveç'in araştırma kurumlarının yetenekli uluslararası akademisyenlerle çalışma yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Norveç Araştırma Konseyi Direktörü Mari Sundli Tveit, "Bu çağrıyla hem araştırmacılar hem de araştırma kurumları açısından öngörülebilirliği artırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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