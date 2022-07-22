Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti Norveç'te 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısında hayatını kaybedenler için Oslo'da anma töreni düzenlendi. Norveç'te 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısında hayatını kaybedenler için Oslo'da anma töreni düzenlendi. Çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısının üzerinden 11 yıl geçti. Breivik, 22 Temmuz 2011'de önce Oslo'da bakanlık binalarının önünde park ettiği patlayıcı dolu arabayı infilak ettirdikten sonra, Utöya Adası'na geçmiş ve burada İşçi Partisinin yaz kampında çevreye rastgele ateş açmıştı. AA / Maru Sanchez - Güncel Anders Behring Breivik Norveç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.